Алёна Бронникова Законопроект о земельных участках для льготников в Прикамье прошёл второе чтение Меры поддержки расширяются для участников СВО, педагогов и медиков Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Прикамье для ряда льготных категорий граждан расширили возможности получения бесплатных участков. Соответствующий законопроект был принят краевым законодательным собранием во втором чтении 11 июня.

Наравне с военнослужащими и их семьями на бесплатное получение участков смогут претендовать те жители региона, кто заключил контракт с организациями, содействующими выполнению боевых задач в ходе СВО, получил государственные награды и признан ветераном боевых действий, а также семьи участников СВО, у которых отсутствует регистрация по месту жительства.

Кроме того, список видов разрешённого использования земельных участков, которые выдаются работникам сфер медицины и образования, будет дополнен двумя пунктами. В перечень включат участки «для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта» и «садоводство».

Первое чтение законопроект прошёл в мае. Как отмечают авторы инициативы, предлагаемые дополнительные меры поддержки позволят отдельным категориям прикамцев быстрее получать землю и строить жильё.

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