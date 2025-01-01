Алёна Бронникова Новые меры поддержки участников СВО в Прикамье одобрили в первом чтении Освобождение от транспортного налога продлили Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты парламента Пермского края рассмотрели новые льготы для участников спецоперации. Законопроекты, которые коснулись мер поддержки военнослужащих, обсудили на пленарном заседании 22 мая.

В первом чтении принят законопроект о расширении списка категорий получателей бесплатных земельных участков. После его утверждения во втором чтении такой мерой поддержки смогут воспользоваться и жители, заключившие контракт с организациями, которые содействуют выполнению боевых задач в зоне СВО, а также семьи участников СВО, у которых нет регистрации по месту жительства в Прикамье.

Кроме того, участников СВО освободят от уплаты транспортного налога ещё на один год. Данная льгота распространяется, в том числе, на их жён и тех граждан, кто заключил контракт с организациями, оказывающими помощь Вооружённым силам РФ в выполнении поставленных задач. Законопроект принят в двух чтениях.

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