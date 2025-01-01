Алёна Бронникова
Новые меры поддержки участников СВО в Прикамье одобрили в первом чтении
Освобождение от транспортного налога продлили
Депутаты парламента Пермского края рассмотрели новые льготы для участников спецоперации. Законопроекты, которые коснулись мер поддержки военнослужащих, обсудили на пленарном заседании 22 мая.
В первом чтении принят законопроект о расширении списка категорий получателей бесплатных земельных участков. После его утверждения во втором чтении такой мерой поддержки смогут воспользоваться и жители, заключившие контракт с организациями, которые содействуют выполнению боевых задач в зоне СВО, а также семьи участников СВО, у которых нет регистрации по месту жительства в Прикамье.
Кроме того, участников СВО освободят от уплаты транспортного налога ещё на один год. Данная льгота распространяется, в том числе, на их жён и тех граждан, кто заключил контракт с организациями, оказывающими помощь Вооружённым силам РФ в выполнении поставленных задач. Законопроект принят в двух чтениях.
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