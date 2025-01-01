В Пермском крае расширяют меры поддержки льготных категорий граждан Бесплатные земельные участки уже получили 56 участников СВО и их семей и 263 педагога и медика Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Во время майского пленарного заседания депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели законопроект, внесённый в апреле губернатором Дмитрием Махониным, о расширении мер поддержки льготных категорий граждан по получению земельных участков. Документ был поддержан в первом чтении.

Проектом закона предлагаются уточнения категорий лиц, которые могут получить льготу в виде бесплатного земельного участка. В частности, наравне с военнослужащими и их семьями на неё смогут претендовать те, кто заключил контракт с организациями, содействующими выполнению боевых задач в ходе специальной военной операции, получил государственные награды и признан ветераном боевых действий, а также семьи участников СВО, у которых отсутствует регистрация по месту жительства.

Закон о предоставлении земли для индивидуального жилищного строительства участникам СВО, удостоенным звания Героя РФ или награждённым орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и их семьям был принят в январе 2024 года. По информации Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности, почти за 1,5 года предоставлено 56 таких участков.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин:

— В Пермском крае расширяется система федеральных и региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. В частности, есть запрос на предоставление земельных участков для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Поэтому наша ключевая задача, которую перед Правительством региона поставил, в том числе, и президент России Владимир Путин, — комплексно подходить к этому вопросу.

В рамках представленного законопроекта планируется также дополнить список видов разрешённого использования земельных участков, которые выдаются работникам сфер медицины и образования бесплатно. В перечень включат участки «для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта» и «садоводство».

Закон о поддержке специалистов социальной сферы, приезжающих работать в сельские территории региона, действует по инициативе губернатора с 2023 года. Участки могут получить медицинские работники, работники образования и сотрудники структурных подразделений, которые трудоустроились в учреждения городских или сельских населённых пунктов, где проживает менее 10 тыс. человек. По данным минимущества, мерой поддержки уже воспользовались 77 медработников и 186 учителей.

Как ранее отмечал Дмитрий Махонин, данное решение помогает оказать помощь специалистам, выбравшим работу в сёлах и деревнях, создаёт дополнительный стимул для привлечения кадров в отдалённые территории, а также в целом повышает комфорт проживания в муниципалитетах. В своём ежегодном послании он отметил, что благодаря комплексу мер, оказываемых специалистам в регионе, удалось привлечь 1,8 тыс. педагогов и более 1,5 тыс. медиков.

Второе чтение законопроекта «о предоставлении земельных участков» запланировано в июне. После его утверждения получатели льготы смогут воспользоваться мерой поддержки уже летом 2025 года. В министерстве отметили, что это позволит гражданам быстрее получать землю и строить жильё, сокращая сроки ожидания земельных участков.

Названные категории участников СВО и их семьи могут подать заявление и документы на получение земли в бумажном или электронном виде в местную администрацию, на территории которой на день завершения своего участия в СВО военнослужащий был зарегистрирован по месту жительства или пребывания. K заявлению прилагаются паспорт, удостоверение ветерана боевых действий, документы о регистрации по месту жительства или пребывания в Пермском крае, подтверждающие участие в СВО, а также подтверждающие присвоение звания Героя РФ или награждение орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО.

Педагоги и медики должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории региона, проработать не менее шести месяцев в организации в соответствующем населённом пункте. На специалистов, имеющих земельный участок в муниципалитете, в котором планируется подать заявление для постановки на учёт, льгота не распространяется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.