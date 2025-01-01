В Перми на участке улицы Данилихинской ограничат движение машин Поделиться Твитнуть

В связи с проведением в Перми работ по прокладке ливневой канализации, водопроводных сетей и обновлению дорожного покрытия, до 14 июля будет скорректирована организация дорожного движения на ул. Данилихинской, на участке от ул. Крисанова до дома №16 по ул. Данилихинской. Об этом сообщили в краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта.

Водителей попросили проявить терпение и учитывать данное изменение при планировании своих поездок, а также поделиться информацией об изменении схемы движения с родными и друзьями.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Перми на праздничные выходные введут временные ограничения движения всех видов транспорта. Как сообщается в распоряжении краевых властей, это необходимо для работ по реконструкции трамвайных путей на ул. Мира.

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