Власти Перми объяснили, зачем «пирамиды» на Крисанова обнесли забором Идут ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Вокруг «пирамид» на ул. Крисанова в Перми появилось ограждение. Металлический забор установлен вокруг двух строений, вызвав вопросы горожан.

Ограждение установлено со стороны улиц Ленина, Крисанова и Петропавловской. С одной стороны тротуар отделён от дороги ограждением, с другой — новым забором. На огороженной территории размещены строительные вагончики и туалеты. При этом доступ к парковке для автомобилей остался свободным.

В ответ на запрос 59.ru в администрации Перми сообщили, что на территории возле «пирамид» проводятся ремонтные работы, включающие замену бордюрного камня, ремонт тротуаров и высадку новых растений.

Возле объектов действительно замечен складированный бордюрный камень.

Олег Антонов

Напомним, в декабре 2024 года в одной из бывших торговых «пирамид» — по ул. Крисанова, 12в — открылась детская сцена ТТ — Театр-Тятрик. Как писал «Новый компаньон», во второй «пирамиде», по ул. Крисанова, 12б, нынешней осенью в рамках программы «Пермь — молодёжная столица России» планируется открытие новой сцены театра, специализирующейся на спектаклях для подростков и молодёжи.

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