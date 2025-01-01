Алёна Бронникова На время Крестного хода 12 июня в Перми временно приостановят движение транспорта Он состоится в первой половине дня в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В День города, 12 июня, в Перми состоится Крестный ход, посвящённый памяти мученической кончины князя Михаила Романова в 1918 году. На время прохождения колонны движение транспорта будет приостанавливаться.

Согласно распоряжению краевого минтранса, движение всех видов транспортных средств будет временно прекращено 12 июня с 09:30 до 09:50 на участках ул. Соликамской (от ул. Висимской до ул. Мостовой) и ул. Мостовой (от ул. Соликамской до ул. Огородникова).

С 09:40 до 10:20 будет ограничено движение на участках ул. Огородникова (от ул. Мостовой до ул. Кузнецкой), ул. Кузнецкой (от ул. Огородникова до ул. Гачегова) и ул. Целинной (от ул. Гачегова до ул. 3-й Новгородской).

Затем с 10:10 до 10:45 будет ограничено движение на участках улиц 3-й Новгородской (от ул. Целинной до ул. Ивана Франко) и Ивана Франко (от ул. 3-й Новгородской до ул. Целинной). А также с 10:35 до 11:00 по ул. Целинной на участке от ул. Ивана Франко до ул. Лянгасова.

Ежегодно шествие начинается от Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря на Висиме и направляется к часовне Михаила Тверского в микрорайоне Чапаевский.

Напомним, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города 12 июня также будут введены ограничения движения на нескольких участках улиц в центре города.

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