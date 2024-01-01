В Перми 12 июня приостановят движение из-за Крестного хода Он пройдет утром в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Мотовилихинском районе Перми 12 мая будет приостановлено движение на отдельных учицах с 9:30 до 11:30. В это время состоится шествие участников Крестного хода, посвящённого памяти гибели Великого князя Михаила Романова. В связи с этим будет приостановлено автомобильное движение. Об этом сообщили в прес-службе краевого минтранса.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края пояснили, что ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность движения при проведении Крестного хода, посвященного памяти мученической кончины Великого князя Михаила Романова 12 июня 1918 года в городе Перми».

Участники Крестного хода пройдут по следующим улицам: Соликамская, Мостовая, Огородникова, Ленинградская, Калгановская, Кузнецкая, 3-я Новгородская, Ивана Франко и Целинная.

Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать маршруты поездок.

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