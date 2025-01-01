Алёна Бронникова На время празднования Дня города в Перми закроют часть улиц для транспорта Минтранс сообщил об ограничении движения 11 и 12 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минтранс Прикамья опубликовал распоряжение о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств при проведении мероприятий, посвящённых Дню России и Дню Перми. Часть улиц в центре города закроют для транспорта 11 и 12 июня.

Так, с 19:00 11 июня до 23:00 12 июня движение будет ограничено на участке ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова, по ул. Борчанинова — от ул. Петропавловской до ул. Ленина и по ул. Петропавловской — от ул. Крисанова до ул. Попова.

Проект организации дорожного движения / распоряжение Министерства транспорта Пермского края

В это же время 11 июня закроют движение на участке по ул. Окулова от ул. Попова до Комсомольского проспекта. Ограничения будут действовать до 02:00 13 июня.

Временно будет прекращено движение всех транспортных средств, кроме трамваев, с 08:00 до 23:00 12 июня на участке от ул. Ленина, 68 до ул. Крисанова и на ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пермской.

Проект организации дорожного движения / распоряжение Министерства транспорта Пермского края

С 14:00 12 июня до 01:00 13 июня движение будет прекращено по ул. Окулова — от ул. Попова до Комсомольского проспекта и по ул. Осинской — от ул. Монастырской до ул. Окулова.

С 22:30 11 июня до 00:30 12 июня, кроме трамваев, не сможет проехать ни одно транспортное средство по ул. Ленина на участке от ул. Парковой до ул. Клименко и на участке от ул. Ленина до ул. Пермской, 6.

Проект организации дорожного движения / распоряжение Министерства транспорта Пермского края

Временно будет закрыто движение с 22:30 11 июня до 00:30 12 июня по ул. Ленина — от ул. Парковой до ул. Клименко и ул. Пермской — от ул. Ленина до ул. Клименко. При этом мэрия должна обеспечить проезд к жилым домам, расположенным на улицах Суксунской, Парковой, Разгуляйской, 1-й Разгуляйской, 2-й Разгуляйской, по ул. Пермской, 2 и 6 и по ул. Екатерининской, 10.

На время фейерверка Коммунальный мост будет закрыт для транспорта и пешеходов с 22:50 12 июня до 00:00 13 июня (участок ул. Попова от ул. Окулова до ул. Борцов Революции). Кроме того, при осложнении дорожной обстановки, связанной с массовым движением пешеходов, будет временно закрыто движение для всех видов транспорта по улицам Попова, Монастырской и Окулова. Ограничения будут действовать с 22:00 12 июня до 01:00 13 июня.

Проект организации дорожного движения / распоряжение Министерства транспорта Пермского края

Ранее стало известно, что в связи с салютом в Перми 12 июня запустят дополнительную ночную электричку. Электропоезд № 6060/6059 отправится по кольцевому маршруту «Пермь-2—Лёвшино—Пермь-2» от вокзала в 23:50.

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