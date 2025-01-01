Алёна Бронникова После салюта в День города пермяки смогут уехать домой на ночной электричке В праздничные дни будут назначены дополнительные межмуниципальные рейсы Поделиться Твитнуть

Наталья Тимофеева

Свердловская железная дорога назначила в День города, 12 июня, дополнительную ночную электричку в Перми, чтобы жители могли уехать домой после праздничного салюта. Как рассказали в пресс-службе компании, электропоезд № 6060/6059 отправится по кольцевому маршруту «Пермь-2—Лёвшино—Пермь-2» от вокзала в 23:50.

Он проедет через остановочные пункты «Пермь-1», «Славянова», «Мотовилиха», «Язовая», «Юбилейная», «Балмошная», «Кислотный», «Молодёжная», «КамГЭС», «Лёвшино», «Кабельная», «Комплекс ППИ», «Пермь-Сортировочная» и «Пермь-2». Для увеличения вместимости в составе будут курсировать восемь вагонов.

Помимо этого, в связи с праздничными днями 11-13 июня в Пермском крае будут назначены дополнительные рейсы пригородных электричек. В частности, 11 июня № 7124/7123 Пермь-2—Яйва, 11 и 12 июня — № 6015/6016 Пермь-2—Менделеево—Пермь-2, № 7168 Пермь-2—Кишерть и № 6007 Кишерть—Верещагино, 12 июня — № 7122/7121 Яйва—Пермь-2, 12 и 13 июня — № 6945/6942 Чусовская—Кын—Чусовская, а также 13 и 14 июня — № 6009 Пермь-2—Верещагино. Поезда, которые курсируют только в рабочие дни, будут отменены 12 и 13 июня.

Напомним, завершение празднования Дня города в Перми отметят салютом. Запуск запланирован на 23:30 с городского пляжа. Наблюдать его в мэрии рекомендуют с набережной на левом берегу Камы.

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