Алёна Бронникова Власти Перми представили окончательную программу на День города 12 июня Запланировано более 60 праздничных мероприятий Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Администрация Перми представила окончательную подробную программу мероприятий на День города 12 июня. Начало празднования пройдёт 11 июня в 23:00 в сквере имени Татищева, где будут организованы интерактивные площадки, состоится вручение «ключа от города» и символических медалей пермякам, отличившихся в Год защитника Отечества.

Старт основным событиям даст торжественная церемония открытия памятных плит на аллее Доблести и Славы 12 июня в 11:00. В этом году будет установлено шесть звёзд директору Государственного союзного завода им. Молотова №172 Абраму Быховскому, первому директору завода «Камкабель» Леониду Фарберу, художественному руководителю Пермского академического театра драмы Ивану Бобылёву, главврачу Пермской областной клинической больницы в 1967-1989 году Анне Рудаковой, создателю заповедников «Басеги» и «Вишерский» Георгию Воронову и выдающемуся хореографу Евгению Панфилову.

После этого в 12:00 на эспланаде перед Театром-Театром начнётся концерт, его частью станет фестиваль «Блогеры России» (12+), который пройдёт в городе впервые, благодаря статусу «Молодёжной столицы России — 2025». В центральном квартале эспланады с 12:30 до 22:00 выступят детские и подростковые коллективы муниципальных учреждений и участники Российского союза боевых искусств, Пермская филармония покажет спектакль.

На набережной Камы с 12:00 до 20:00 будут работать интерактивные площадки. В завершение празднования Дня города с городского пляжа Перми в 23:30 запустят салют. В мэрии советуют наблюдать его на набережной, с левого берега Камы.

Всего в течение 11-12 июня запланировано более 60 мероприятий во всех районах. В том числе спортивные, выставочные, танцевальные и концертные программы, квесты и экскурсии. В ДК имени Солдатова в 16:00 состоятся вручение премии Главы города Перми в сфере культуры и искусства и концерт с выступлением творческих коллективов.

В Центральном выставочном зале с 12 июня по 13 июля будет работать выставка «Эрьзя: история одной коллекции» (6+). Выставка организована в качестве подарка пермякам ко Дню города от Международного фонда искусств имени Степана Эрьзи. Вход — бесплатный.

В детской библиотеке №15, которая находится в Дзержинском районе, с 7 по 13 июня пройдёт цикл творческих занятий «Медведь, который объединяет». В саду имени Миндовского (Индустриальный район), в парке «Счастье есть» (Кировский район), на площади перед ДК «Искра» (Орджоникидзевский район) и на площади перед ДК имени Калинина (Свердловский район) 12 июня запланированы концертные программы, начало в 12:00. В Мотовилихе праздник пройдёт с 13:00 до 16:00 в сквере имени Калачникова. В Орджоникидзевском районе с 12:00 начнется работа мастер-классов, детская анимационная программа и концертная программа.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

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