Мэр Перми назвал имена первых стобалльников на ЕГЭ Поделиться Твитнуть

фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина

Эдуард Соснин, глава Перми, поделился в своем Telegram-канале новостью о первых результатах ЕГЭ, отметив 17 пермских школьников, получивших максимальные 100 баллов по истории и химии.

Среди них 15 человек блестяще справились с экзаменом по химии, а двое продемонстрировали отличные знания истории. В числе образовательных учреждений, ученики которых показали выдающиеся результаты, — гимназии №5, №6, №7, №8, №11, №17, №31, школы №2, №146, «Петролеум+», Инженерная школа, а также лицеи №1 и №2.

Мэр поздравил выпускников с их успехами, пожелав удачи на предстоящих экзаменах и успешного поступления в вузы. Он выразил надежду увидеть их в пермских университетах.

Ранее в Минобре Прикамья сообщили, что по итогам ЕГЭ по литературе, истории и химии в Пермском крае 440 выпускников получили высокие баллы (от 81 до 100). Из этого числа 26 учеников показали абсолютное знание предмета, получив максимальную оценку в 100 баллов.

По химии наивысший результат показали 22 выпускника из разных городов и поселков Пермского края, включая Пермь, Березники, Кунгур, Горнозаводск, Куеду, Осу, Суксун и Чердынь.

Безупречные знания истории продемонстрировали трое учеников 11 классов из Перми и Кунгура.

Единственной выпускницей, получившей максимальный балл по литературе, стала ученица Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики.

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