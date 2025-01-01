Первыми стобалльниками в Прикамье стали 26 выпускников Максимальный балл по литературе получила только одна выпускница Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае обнародованы первые итоги Единого государственного экзамена по трём предметам: литературе, истории и химии. По информации, предоставленной краевым Министерством образования и науки, общее число выпускников, получивших высокие баллы (от 81 до 100), достигло 440 человек, среди которых 26 смогли продемонстрировать абсолютные знания, набрав по 100 баллов.

Наивысший результат в 100 баллов по химии показали 22 выпускника из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна и Чердыни.

Безупречные знания по истории продемонстрировали трое 11-классников из Перми и Кунгура.

Выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики стала единственной, кто получил максимальный балл по литературе.

Среди образовательных учреждений, чьи выпускники достигли максимальных результатов, можно выделить следующие: пермские гимназии №31, 6, 17, 5, 7, 8, 11 им. С.П. Дягилева, школы №146 и 2 им. В.Н. Татищева, Петролеум+, инженерная школа, лицеи №1 и 2, березниковская школа №3, кунгурский лицей №1, горнозаводская школа №3, куединская школа №2, осинская школа №4, суксунская школа №1, чердынская школа, а также Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики.

Напомним, первые экзамены по истории, литературе и химии состоялись 23 мая, в них приняли участие 2,6 тыс. человек. Выпускники, не согласные с выставленными баллами, имеют право подать апелляцию до 11 июня 2025 года. Кроме того, у них есть возможность пересдать выбранные предметы в так называемые «президентские» дни — 3 и 4 июля. Важно помнить, что в случае пересдачи первоначальный результат будет аннулирован.

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