Экс-глава УКС Перми отказалась комментировать предъявленное обвинение Ирину Чиркову судят за мошенничество в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

В Ленинском районном суде Перми начали рассматривать уголовное дело, в отношении бывшего руководителя управления капстроительства Ирины Чирковой. Чиновнице инкриминируют получение взятки в особо крупном размере от бизнесмена Сергея Микова.

Гособвинение и следствие полагают, что Чиркова решила получить от Микова взятку. Предприниматель передал родственнице Чирковой более 5 млн руб. За это глава УКСа обещала бизнесмену оказать общее покровительство, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

При этом сама Ирина Чиркова в ходе суда отказалась выразить отношение к позиции обвинения, сказав, что сделает это позже.

Напомним, расследование уголовного дела было завершено в мае. Чиркова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим должностное положение. Речь идёт о махинациях при реконструкции Дворца молодёжи в Перми.

По данным следствия, 22 июля 2022 года Сергей Миков, директор ООО «СМТ №6», специализирующегося на строительстве зданий, передал наличными 5 млн 545 тыс. руб. начальнику УКС администрации города в качестве взятки. Деньги предназначались за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов.

На время следственных действий в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Суд наложил арест на её имущество.

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