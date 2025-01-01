Следователи завершили расследование уголовное дела экс-главы УКС Перми Ирина Чиркова обвиняется во взятке Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

В Перми экс-руководительницу Управления капитального строительства городской администрации будут судить за получение взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела завершено, и в скором времени оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Фигурантом дела является Ирина Чиркова. Она обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим должностное положение.

Согласно материалам следствия, 22 июля 2022 года в Перми директор ООО «СМТ №6», специализирующегося на строительстве зданий, передал наличными 5 млн 545 тыс. руб. начальнику УКС администрации города в качестве взятки. Деньги предназначались за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов.

На время проведения следственных действий в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемой, чтобы обеспечить исполнение возможного приговора.

Расследование в отношении взяткодателя уже завершено, и его дело находится на рассмотрении в суде.

Преступления были выявлены при содействии УФСБ России по Пермскому краю.

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