В Перми начался суд над экс-главой управления капстроительства Ириной Чирковой Она обвиняется в получении крупной взятки Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

В Ленинском районном суде Перми 2 июня началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя Управления капитального строительства администрации Перми Ирины Чирковой. В ходе судебного было удовлетворено ходатайство следствия, и чиновнице продлили содержание в СИЗО-5, где она сейчас находится, до 23 июля.

«Прокуратура Ленинского района Перми принимала участие в процессе. Поддержано ходатайство следствия о продлении меры пресечения», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», расследование уголовного дела было завершено в мае. Чиркова обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим должностное положение. Речь идёт о махинациях про реконструкции Дворца молодёжи в Перми.

По данным следствия, 22 июля 2022 года в Перми директор ООО «СМТ №6», специализирующегося на строительстве зданий, передал наличными 5 млн 545 тыс. руб. начальнику УКС администрации города в качестве взятки. Деньги предназначались за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов.

На время следственных действий в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Суд наложил арест на её имущество.

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