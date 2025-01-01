В Прикамье на работодателя завели уголовное дело за задержку зарплаты Сумма долга ИП перед работником — 137 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Губахе Пермского края возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотруднику со стороны ИП. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что ИП действовал в корыстных целях, поэтому не выплачивал своему сотруднику зарплату более двух месяцев. Сумма задолженности по зарплате продавца-работника киоска составила около 137 тыс. руб.





На предпринимателя, организация которого занималась розничной продажей продуктов питания, возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы работнику (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Чтобы установить обстоятельства преступления и собрать доказательственную базу, следователи СК проводят проверку.

Ранее также сообщалось, что на юге Прикамья суд заставил работодателя выплатить долги по зарплате. По инициативе работодателя заявитель выполнял работу за пределами установленной продолжительности рабочего времени, но сверхурочные за переработку ему не оплатили. Сумма задолженности составила около 200 тыс. руб.

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