В Прикамье на работодателя завели уголовное дело за задержку зарплаты
Сумма долга ИП перед работником — 137 тысяч рублей
В Губахе Пермского края возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотруднику со стороны ИП. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Чтобы установить обстоятельства преступления и собрать доказательственную базу, следователи СК проводят проверку.
Ранее также сообщалось, что на юге Прикамья суд заставил работодателя выплатить долги по зарплате. По инициативе работодателя заявитель выполнял работу за пределами установленной продолжительности рабочего времени, но сверхурочные за переработку ему не оплатили. Сумма задолженности составила около 200 тыс. руб.
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