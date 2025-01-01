На юге Прикамья суд заставил работодателя выплатить долги про зарплате Работнику не оплатили сверхурочные почти на 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Чернушинском округе Прикамья прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его трудовых прав. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило ведомство, по инициативе работодателя заявитель выполнял работу за пределами установленной продолжительности рабочего времени, но сверхурочные за переработку ему не оплатили. Сумма задолженности составила 195 тыс. руб.

В связи с этим работник обратился в прокуратуру. Проведя проверку, сотрудники надзорного ведомства внесли директору фирмы представление. По постановлению прокурора его привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства.

После этого прокурор направил иск в суд о взыскании с работодателя долга по зарплате. Суд удовлетворил этот иск. После вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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