В Прикамье рождаемость с начала года снизилась на 7% Количество умерших за это время осталось на прежнем уровне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За пять месяцев с начала этого года в Пермском крае продолжилась тенденция снижения количества родившихся детей. За это время в регионе родилось на 674 ребёнка меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В краевом комитете ЗАГС Пермского края уточнили, что с января по май в регионе родилось 8411 детей (-7%). В то же время за аналогичный период 2024 года на свет в Прикамье появилось 9085 малышей.

Число умерших в Пермском крае по сравнению с 2024 годом практически не изменилось: за пять месяцев зарегистрировано 14 890 смертей. За это время в прошлом году скончались 14 882 человека.

Как ранее писал «Новый компаньон», на сегодняшний день Пермский край продолжает занимать лидирующие позиции по уровню рождаемости среди регионов ПФО. По данным губернатора Дмитрия Махонина, на тысячу человек населения в регионе приходится 8,7 новорождённых. Этот показатель обеспечил региону второе место в ПФО.

Напомним, в конце апреля Пермском крае также отмечалась тенденция к снижению рождаемости. Так, согласно данным краевого ЗАГСа, в первом квартале 2025 года количество новорождённых уменьшилось на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, в регионе было снижение смертности на 2%. С января по март 2025 года ушли из жизни 8939 человек, годом ранее этот показатель составлял 9159 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.