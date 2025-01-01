Алёна Бронникова По рождаемости Пермский край занимает второе место в Приволжье На тысячу населения приходится 8,7 новорождённых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край продолжает занимать лидирующие позиции по уровню рождаемости среди регионов Приволжского федерального округа. По словам губернатора Дмитрия Махонина, на тысячу человек населения Прикамья приходится 8,7 новорождённых. Этот показатель обеспечил региону второе место в ПФО.

Согласно Стратегии развития региона, к 2035 году численность населения планируется увеличить минимум на 50 тыс. человек. Ожидается, что продолжительность жизни составит более 79 лет.

Глава Прикамья также обратил внимание, что для роста демографических показателей ведётся работа по увеличению мер поддержки, повышению комфорта проживания и улучшению всех сфер, в том числе, для профессиональной и творческой самореализации жителей и, в первую очередь, молодёжи.

«Раскрытие профессионального и творческого потенциала жителей тесно связано с демографическими процессами. Проблема сохранения населения во многих регионах страны — серьёзный общенациональный вызов. Для властей Прикамья курс, направленный на народосбережение и рост благосостояния семей, является системообразующим», — добавил губернатор.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на реализацию молодёжных инициатив в Пермском крае в 2025 году будет направлено порядка 80 млн руб. Молодые люди могут получить гранты до 1,5 млн руб. для своих проектов.

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