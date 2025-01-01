Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае продолжительность жизни должна превысить 79 лет А население, по прогнозам чиновников, увеличится на 50 тысяч человек Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Надежда Трусова подробно рассказала о плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

В рамках Стратегии разработано шесть приоритетных направлений:

— человеческий капитал;

— креативная экономика;

— зелёная экономика;

— диверсификация базовых секторов экономики;

— туризм и индустрия гостеприимства;

— пространственное развитие.

Достижение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Пермского края определяется 28 целевыми показателями.

Приоритетное направление «Человеческий капитал» включает в себя строительство, реконструкцию, модернизацию объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры; поддержку работников сфер образования, культуры, здравоохранения; предоставление мер финансовой поддержки семьям с детьми: реализацию программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Развитие детского здравоохранения» и «Активное долголетие»; подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики; культурные и спортивные мероприятия.

Ожидаемые результаты: увеличение численности населения Пермского края к 2035 году на 51,7 тыс. человек относительно 2022 года, увеличение ожидаемой продолжительности жизни более чем на 8,4 года — до 79,28 лет и снижение уровня бедности до 4,6% граждан от общей численности населения региона.

В результате мероприятий второго направления — «Диверсификация базовых секторов экономики» — планируется увеличение валового регионального продукта к 2035 году в 1,5 раза, увеличение инвестиций в основной капитал в 2,1 раза и соответствующее увеличение доли инвестиций в ВРП с 22 до 26%. Для достижения этих целей планируется поддержка инвесторов, реализация высокотехнологичных проектов на базе научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование», создание в Пермском крае особой экономической зоны технико-внедренческого типа, целевая подготовка кадров для развития инновационной активности на базе ведущих региональных вузов, внедрение цифровых технологий и другие меры.

В рамках направления «Креативная экономика» планируется поддержка креативных индустрий: юридическая, финансовая и организационная. В результате ожидается рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2035 году на 31 тыс. человек относительно 2022 года.

Приоритетное направление «Зелёная экономика» выделяется для формирования комфортной и безопасной среды для жизни. В рамках этой деятельности планируется строительство экотехнопарков, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, реализация технологических проектов «Технологии разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых», «Технологии добычи и переработки углеводородов». В отдельные проекты выделены «Генеральная уборка Пермского края», развитие «быстрой» зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта, разработка и реализация стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий в Пермском крае.

Ожидается, что в результате качество окружающей среды — атмосферного воздуха и водных объектов, а также обращение с отходами, охрана, защита и воспроизводство лесов — к 2025 году составит не ниже 108,3% от уровня 2022 года.

В сфере туризма и индустрии гостеприимства планируется создание туристской индустрии, конкурентоспособной на российском и международном уровнях, в результате чего туристический поток в регионе должен к 2035 году вырасти в 2,4 раза.

В объёмное направление «Пространственное развитие» входят строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, развитие инфраструктуры транспортных коммуникаций, создание системной сети придорожных многофункциональных комплексов (АЗС, кафе, шиномонтаж и т.д.) и т.п.

Планируется, что темпы жилищного строительства сохранятся на уровне 1,6 млн кв. м. в среднем за год, а доля автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 65% от общего числа дорог.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.