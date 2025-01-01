Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На реализацию молодёжных инициатив в Пермском крае в 2025 году будет направлено порядка 80 млн рублей Молодые люди могут получить гранты до полутора миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщила на заседании правительства Пермского края 27 мая глава краевого агентства по делам молодёжи Юлия Баландина, Пермский край является одним из семи регионов Российской Федерации, в котором нормативно-правая база по молодёжному инициативному бюджетированию функционирует с 2023 года, то есть до момента, когда этот показатель распространился на все регионы России.

По итогам прошлого года было поддержано 55 молодежных инициатив с общим грантовым субсидируемым фондом в 80 млн руб. Специально для реализации инициатив подростков работает конкурс школьных проектов «Дети решают», в рамках которого на реализацию инициатив школьников в нынешнем году было направлено 4,5 млн руб. на поддержку 15 проектов.

В рамках программы «Пермь — молодёжная столица России» в 2025 году на территории Перми пройдет ряд конкурсов, по результатам которых ребята как физические лица могут получить федеральные гранты до полутора миллионов рублей. Заявки принимаются до 30 мая, очная защита проектов пройдёт 5 и 6 июня в «Кристалл-центре».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.