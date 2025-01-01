В Пермском крае рождаемость уменьшилась на 5% В первом квартале 2025 года родилось 5122 ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае наблюдается тенденция к снижению рождаемости. Согласно данным краевого ЗАГСа, в первом квартале 2025 года количество новорождённых уменьшилось на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тогда было зарегистрировано 5386 рождений, сейчас 5122, сообщается на официальном сайте краевого комитета ЗАГС.

В то же время, в регионе отмечено снижение смертности на 2%. С января по март 2025 года ушли из жизни 8939 человек, годом ранее этот показатель составлял 9159 человек.

Ранее в ЗАГСе сообщали, что в Пермском крае наблюдается тенденция к более позднему вступлению в брак. В 2024 году мужчины в среднем женились в 30 лет, а женщины выходили замуж в 28. Тенденция к увеличению возраста молодожёнов наблюдается на протяжении нескольких лет. Одновременно с этим в регионе значительно увеличилось количество браков с несовершеннолетними (на 41%). В 2024 году было зафиксировано 93 подобных случая.

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