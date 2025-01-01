Средний возраст жениха в Прикамье увеличился до 30 лет А невесты - до 28 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермском крае наблюдается тенденция к более позднему вступлению в брак. Как сообщили «ВКурсе.ру» в краевом ЗАГСе, средний возраст вступающих в брак мужчин в 2024 году достиг 30 лет, а женщин — 28 лет.





Эта тенденция к увеличению возраста молодоженов наблюдается на протяжении нескольких лет. В 2020 году средний возраст женихов составлял 29 лет, а невест — 27.





Отмечается рост числа браков среди людей старше 60 лет. В прошлом году было зарегистрировано 325 таких «серебряных» свадеб, что значительно больше, чем в 2020 году, когда их было чуть более 200. Самый возрастной жениху был 89 лет, а невесте — 84 года.





Одновременно с этим в регионе значительно увеличилось количество браков с несовершеннолетними (на 41%). В 2024 году было зафиксировано 93 подобных случая. По закону, брак с 16 лет возможен при особых обстоятельствах, таких как беременность, рождение ребенка или финансовая независимость, но с одобрения местных властей.





Эксперты отмечают, что наблюдаемые изменения отражают эволюцию семейных ценностей. Молодые люди стали более взвешенно подходить к созданию семьи, откладывая брак до достижения стабильности, в то время как старшее поколение чаще решается на новые отношения в зрелом возрасте. Однако традиционный возраст для создания семьи (25-35 лет) по-прежнему остается самым распространенным в Пермском крае.

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