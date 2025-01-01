Поступившие в Пермь новые автобусы «ЛиАЗ» оказались технически неисправны В Пермь направлена группа специалистов завода-изготовителя Поделиться Твитнуть

фото: МКУ "Гортранс"

В недавно поступивших в Пермь автобусах марки «ЛиАЗ» обнаружены технические неисправности. Об этом сообщает 59.ru.

Согласно данным источника, эксплуатация нового транспорта началась 1 июня, и сразу же проявились недостатки. Отмечены сбои в работе системы кондиционирования, а также проблемы со скоростью открытия и закрытия дверей.

Представители завода-производителя объяснили ситуацию сочетанием технических недоработок и недостаточной квалификацией водительского состава. Для гарантийного ремонта и дополнительного обучения персонала в Пермь будет направлена группа специалистов «ЛиАЗ».

Напомним, 1 июня мэр Перми Эдуард Соснин проинформировал о начале работы новых автобусов на городских маршрутах. Сообщалось, что обновленный подвижной состав задействован на маршрутах № 2, 7, 27, 32, 40, 47, 53, 60, 77, 78 и 80. На маршрутах 27 и 53 появились современные автобусы-«гармошки».

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