На маршруты общественного транспорта Перми вышли новые автобусы В их числе — автобусы-«гармошки» Поделиться Твитнуть

Фото: Эдуард Соснин

В Перми на маршрутах общественного транспорта начали курсировать новые автобусы. Об этом сообщает мэр города Эдуард Соснин.

По словам Главы Перми, обновлённые машины вышли на маршруты №2, 7, 27, 32, 40, 47, 53, 60, 77, 78 и 80. Современные «гармошки» появились на маршрутах №27 и №53.





Новые автобусы оборудованы кондиционерами, USB-розетками, датчиками пассажиропотока и усовершенствованной системой климат-контроля.





Соснин добавил, что в настоящее время власти продолжают активно улучшать транспортную систему и обновлять автобусный парк благодаря ответственному подходу пассажиров к оплате проезда.





«Постепенно заменяем старые автобусы более вместительными моделями — например, маршрут №7 теперь обслуживается автобусами большого класса вместо малого. В ближайшие месяцы новые «гармошки» появятся также на маршрутах №1, 14 и 15. Ожидается, что к концу года количество новых автобусов в Перми превысит 100 единиц», — отметил Эдуард Соснин.

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