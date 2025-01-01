Алёна Бронникова Работы по вертикальному озеленению в Перми оценили в 30 млн рублей К выполнению приступят 7 июля Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Власти Перми ищут подрядчика для установки элементов вертикального озеленения на территориях общего пользования. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30 млн руб. Итоги подведут 26 июня.

Проект установки элементов озеленения / zakupki.gov.ru

Как указано в конкурсной документации, срок выполнения работ — с 7 июля по 15 октября 2025 года. Установка конструкций и посадка растений должны быть завершены к 19 августа. Затем подрядчик должен будет ухаживать за посадками.

Цветочницы «Ренессанс», вертикальные цветочницы, цветочницы в виде дуги, вазоны и двойные гидровазоны появятся на бульваре по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Полины Осипенко, на ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до границы города, на ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Папанинцев. Также запланирована установка элементов на двух транспортных развязках: ул. Оверятская — ш. Космонавтов до ул. 2-й Красавинской и у Центрального рынка.

Проект установки элементов озеленения / zakupki.gov.ru

Всего планируется высадить 12 лиственных кустарников двух видов, 7 тыс. однолетних цветочных культур 19 видов и 2,1 тыс. многолетних цветочных культур 11 видов.

Проект установки элементов озеленения / zakupki.gov.ru

О планах установить в Перми вертикальное озеленение с применением декоративных лиственных и цветущих видов ранее сообщал мэр Эдуард Соснин. По его словам, в городе в этом году планируется высадить в целом более миллиона цветов, площадь цветников составит 35 тыс. кв. м. В середине мая начался основной этап их высадки.

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