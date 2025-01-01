В Перми высадят более миллиона цветов Общая площадь цветников составит 35 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Свыше миллиона цветов преобразят Пермь в текущем году, об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Эдуард Соснин.

Он добавил, что отличительной чертой сезона станет внедрение вертикального озеленения с применением декоративных лиственных и цветущих видов, что придаст облику города современный вид и комфорт.

Общая площадь цветников составит 35 тыс. кв. метров. На большей части, а именно на 23 тыс. кв. метров, будут высажены однолетние растения, а на оставшихся 12 тыс. – многолетние. В этом году среди однолетних цветов можно будет увидеть как традиционные виды, такие как петунии, бегонии, сальвии, бархатцы и цинерарии, так и новые: однолетнюю астру, смесь космеи, бакопу и плектрантус. Из необычных растений будут представлены декоративная капуста, колеусы и дихондра.

Особое внимание будет уделено формированию тематических цветочных ансамблей к 80-летнему юбилею Победы: их разместят на Эспланаде, возле Воинского мемориала, на Комсомольском проспекте и в других ключевых локациях.

«Каждый цветник — это результат кропотливой работы: от разработки эскизов до подбора растений с учётом освещения, влажности и цветовой гаммы. Мы стремимся, чтобы каждый год город выглядел по-новому, оставаясь уютным и цветущим», — написал градоначальник.

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