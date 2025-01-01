Алёна Бронникова В Пермском крае водитель погиб под колёсами собственного автомобиля ДТП произошло поздним вечером 7 июня Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае ночью на 8 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель погиб под колёсами собственного автомобиля. Несчастный случай произошёл в Оханском муниципальном округе.

«Предварительно установлено, что в 23:45 по ул. Центральной в д. Кочегары, вблизи дома № 17, произошло самопроизвольное движение транспортного средства «Шевроле Ланос». Водитель 1988 г.р. препятствовал движению транспортного средства, в результате чего получил смертельную травму», — уточнили в краевой Госавтоинспекции.

В данный момент сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как писал «Новый компаньон», в Прикамье 7 июня произошло несколько ДТП. Одно из них случилось в Перми на ул. Соликамской в 22.00. Ребёнок 2022 г.р. пересекал проезжую часть в неположенном месте перед движущимся транспортом, в результате чего попал под машину и получил травмы. Кроме того, смертельное ДТП произошло на Западном обходе — мотоциклист врезался в ограждение и погиб на месте аварии.

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