В Перми автомобиль сбил выбежавшего на дорогу трёхлетнего ребёнка Пострадавший госпитализирован Поделиться Твитнуть

В Перми в дорожной аварии получил травмы несовершеннолетний. Как сообщили в краевой ГИБДД, 6 июня, приблизительно в 22:25, возле дома №40 по ул. Соликамской случилось ДТП.

Водитель автомобиля «Хавал Джулион», мужчина 1988 г.р., совершил наезд на ребёнка 2022 г.р. По предварительным данным, малыш пересекал проезжую часть в неположенном месте, непосредственно перед движущимся транспортом.

В результате этого инцидента маленький пешеход получил ряд повреждений и был доставлен в больницу.

Выяснилось, что вблизи от дороги ребёнок находился под присмотром родных.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование данного происшествия, чтобы установить все детали случившегося.

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