В Перми в жёсткой аварии мотоциклисту оторвало голову ДТП случилось вечером 7 июня в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

В ДТП в Перми в жёсткой аварии погиб мотоциклист фото: ЧП Пермь

Дорожное происшествие на Западном обходе Перми привело к гибели мотоциклиста. По словам очевидцев, столкновение было настолько сильным, что пострадавшему оторвало голову.

Одна из подписчиц телеграм-канала «ЧП Пермь», проезжавшая рядом в местом аварии, рассказала, что голова находилась прямо на проезжей части, потом она заметила тело без головы за отбойником, а чуть дальше — разбитый мотоцикл. Подписчица также выложила видео с места аварии.

В пресс-службе краевой полиции подтвердили факт ДТП, оно случилось приблизительно в 17:45 в Индустриальном районе. Согласно предварительной информации, водитель мотоцикла врезался в ограждение, получив травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП. На месте ЧП проводятся необходимые следственные действия.

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