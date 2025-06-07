В Перми загорелась автобусная остановка Поделиться Твитнуть

Днём 7 июня в самом центре Перми, на ул. Пушкина, произошло возгорание автобусной остановки.

Инцидент случился на остановочном комплексе «Улица Газеты "Звезда"». Сначала пламя охватило мусорный бак, расположенный рядом, а затем перекинулось на конструкцию самой остановки.

По словам свидетелей, очевидцы из близлежащих офисов оперативно отреагировали и самостоятельно ликвидировали пожар в течение 5-10 минут. Они использовали ведра с водой, чтобы затушить огонь.

Прибывшие позднее пожарные убедились в полной ликвидации возгорания. Причиной ЧП мог стать брошенный в урну непотушенный окурок.

Ранее в МЧС сообщали, что на пожаре 7 июня в Пермском крае спасены 19 человек. Причиной пожара стал поджог.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.