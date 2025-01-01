На пожаре в Пермском крае спасены 19 человек Причиной пожара стал поджог Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 7 июня в 00:28 в ведомство поступила информация о возгорании, случившемся на ул. Орджоникидзе в Лысьве.

К месту ЧП были направлены 11 пожарных и три единицы специализированной техники. По прибытии первого расчёта было обнаружено пламя, охватившее деревянную дверь на втором этаже в тамбуре подъезда.

Сотрудники газодымозащитной службы вывели из здания 19 жильцов, включая двух несовершеннолетних.

До прибытия пожарных расчётов самостоятельно покинули здание ещё два человека.

В результате пожара никто не погиб и не получил телесных повреждений.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания является преднамеренный поджог, направленный на уничтожение или повреждение имущества и причинение вреда здоровью граждан. Ведётся работа по установлению виновных.

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