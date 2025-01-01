Алёна Бронникова К концу июня в Перми приступят к соединению двух частей моста на Карпинского Опубликовано видео с места строительства путепровода Поделиться Твитнуть

Скриншот из видео в telegram-канале Павла Черепанова

В Перми завершилась укладка балок на путепроводе по ул. Карпинского со стороны улиц Левченко и Стахановской в Индустриальном районе. Об этом сообщает депутат краевого заксобрания, советник губернатора по строительным вопросам Павел Черепанов. В своём telegram-канале он опубликовал видео с площадки строительства.

«Строители приступают к укладке балок со стороны ш. Космонавтов. К концу июня произойдёт условное «соединение» двух частей моста, а в последствии начнётся процесс омоноличивания и укладки полотна», — написал он.

В данный момент полностью завершена перекладка сетей, оптоволокна, замена трубы водоснабжения диаметром 900 мм, которая питает водой часть Индустриального района. Подрядчик оканчивает работы по перекладке теплосетей. В скором времени начнутся работы по возведению въездов на путепровод с послойным уплотнением.

В марте депутат сообщал о том, что работы ведутся по графику. В начале весны были смонтированы первые четыре мостовые балки из 92. Все железобетонные элементы доставлялись в Пермь из Благовещенска. Планируется, что после окончания реконструкции в апреле 2026 года на ул. Карпинского будет организовано шесть полос, трамвайные линии будут изолированы от автомобильного потока. В мае краевые власти заявили, что техническое движение на всех этапах работ на улицах Крисанова и Карпинского будет запущено до конца этого года.

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