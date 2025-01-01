Строители путепровода на Карпинского в Перми приступили к монтажу балок Все железобетонные элементы доставлялись из Благовещенска Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Павла Черепанова

В субботу, 15 марта, рабочие, занимающиеся возведением путепровода на ул. Карпинского в Перми, произвели монтаж первых четырёх мостовых балок. Всего планируется установить 92 балки, распределив их по 23 штуки на каждый из четырёх пролётов. По словам советника губернатора Пермского края по строительным вопросам, депутата заксобрания Павла Черепанова, каждая из этих балок имеет длину 24 м и весит около 40 т. Все железобетонные элементы доставлялись в Пермь из Благовещенска.

«С помощью балок, при постройке мостов, можно регулировать изгиб, высоту моста. Также нужно заметить, что мостовые железобетонные балки несут значительную часть нагрузки», — пояснил Черепанов.

Ранее депутат сообщал, что на объекте завершён этап создания свайного фундамента для всех пяти опор будущего моста, который пройдёт над Транссибирской железнодорожной магистралью, строители приступили к возведению тел опор.

Напомним, после окончания реконструкции (апрель 2026 года) ул. Карпинского станет значительно просторнее: вместо двух полос движения будет организовано шесть, при этом трамвайные линии будут изолированы от автомобильного потока, что позволит общественному транспорту двигаться беспрепятственно и строго по расписанию. Работы идут по графику.

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