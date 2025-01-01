На улице Карпинского в Перми началось возведение опор моста через Транссиб Завершение проекта запланировано на апрель 2026 года Поделиться Твитнуть

скриншот видео из тг-канала Павла Черепанова

В Перми полным ходом идёт масштабная реконструкция ул. Карпинского. Завершён этап создания свайного фундамента для всех пяти опор будущего моста, который пройдёт над Транссибирской железнодорожной магистралью. Сейчас строители приступили к возведению тел опор. Об этом сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства, депутат заксобрания Павел Черепанов.

скриншот видео из тг-канала Павла Черепанова

Следующим этапом станет монтаж первых балок пролётных конструкций.

скриншот видео из тг-канала Павла Черепанова

Одновременно осуществляется перенос и модернизация коммуникаций.

скриншот видео из тг-канала Павла Черепанова

Черепанов подчеркнул, что после окончания реконструкции улица Карпинского станет значительно просторнее: вместо двух полос движения будет организовано шесть. Важно отметить, что трамвайные линии будут изолированы от автомобильного потока, что позволит общественному транспорту двигаться беспрепятственно и строго по расписанию.

скриншот видео из тг-канала Павла Черепанова

Работы идут по графику. Готовность всего объекта на данный момент составляет порядка 30%. Завершение проекта запланировано на апрель 2026 года.

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