Власти озвучили срок открытия движения на улицах Крисанова и Карпинского в Перми По словам губернатора, его запустят до конца этого года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с первым заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым проинспектировали ход реконструкции улиц Крисанова и Карпинского в столице региона.

В настоящее время эти улицы расширяют до шести полос, также идёт строительство нового моста через реку Данилиху. Кроме того, будут обновлены трамвайные пути.

Как рассказал глава региона, за счёт федеральной поддержки на этом участке будет создан единый транспортный коридор: две автомагистрали соединят Индустриальный район, центр города, дорогу к аэропорту, Западный обход и дорогу Пермь—Усть-Качка.

По словам Дмитрия Махонина, техническое движение на всех этапах будет запущено до конца этого года.

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