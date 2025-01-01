Инвестор отказался от строительства «Центра баскетбола» в Перми Причиной могло стать значительное повышение стоимости проекта Поделиться Твитнуть

Компания «НПО «Аэросфера» больше не будет заниматься возведением баскетбольного комплекса в Перми. Как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье», власти Пермского края прекратили действие договора с инвестором, планировавшим построить «Центр баскетбола».

В 2022 году между ООО «НПО «Аэросфера» и региональным министерством спорта было заключено соглашение о государственно-частном партнёрстве (ГЧП), предусматривающее строительство данного объекта. Предполагалось, что спортивный комплекс будет готов к 2025 году и разместится на участке по ул. Клименко, арендованном у городских властей.

Официальные комментарии сторон по поводу расторжения соглашения отсутствуют. Однако, по словам источника, причиной стало значительное повышение стоимости проекта, первоначально оценивавшегося в 150 млн руб.

«Новый компаньон» направил запрос в Министерство спорта Пермского края. Ответа на момент публикации не было.

Напомним, о планах построить спорткомплекс на ул. Клименко стало известно в конце 2021 года. Было решено реализовать проект в рамках ГЧП. Инвестором выступило пермское ООО «Научно-производственное объединение «Аэросфера». В августе 2022-го минспорта Прикамья и компания подписали соглашение о ГЧП.

Сообщалось, что в "Центре баскетбола" будет 3-4 зала, соответствующих требованиям официальных правил баскетбола ФИБА и оборудованных с соблюдением регламентов официальных соревнований. Предполагалось, что в большом зале комплекса установят трибуны на 500 человек, а в остальных залах будет не менее чем по 50 зрительских мест.

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