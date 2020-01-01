Андрей Стрельцов В Перми будет построен новый спортивный манеж Проект реализуют в формате государственно-частного партнёрства Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Прикамье»

В Мотовилихинском районе Перми в формате государственно-частного партнёрства будет построен новый быстровозводимый крытый спортивный манеж. Об этом сообщили в министерстве спорта края.

Манеж станет первым в регионе спортивным объектом, который будет реализован подобным образом.

Крытый манеж по адресу ул. Гайдара, 13б будет состоять из игрового зала с универсальным покрытием для игры в гандбол, мини-футбол, волейбол, зрительскими трибунами на 250 мест. На втором этаже разместятся тренажёрный зал, кафе, зона отдыха.

В первую очередь спортивный манеж будет использован как футбольная школа. Кроме того, инвестор проекта ООО «Звезда 2013» заключил соглашение о сотрудничестве, по которому новый спортивный объект станет тренировочной площадкой гандбольного клуба края «Пермские медведи».

Срок реализации проекта — один год, но, как заявил представитель инвестора Анатолий Жвакин, в планах ввести объект в эксплуатацию уже к сентябрю 2022 года.

В минспорта также сообщили, что готовится ещё одно соглашение о государственно-частном партнёрстве по строительству в Перми многофункционального спортивного центра на ул. Клименко, 26. Инвестором проекта выступило ООО НПО «Аэросфера».

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