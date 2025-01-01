В Соликамске отремонтировали корпус инфекционного отделения больницы Поделиться Твитнуть

В Соликамской городской больнице завершилась масштабная реконструкция инфекционного отделения, сообщили в Управлении капитального строительства Пермского края.

В здании были обновлены внутренние коммуникации, включая системы вентиляции, произведена реорганизация внутреннего пространства, установлена новая сантехника, отремонтированы палаты и коридоры, а также заменены лифты и подъемники для транспортировки пищи.

Особое внимание, как подчеркнули в ведомстве, было уделено модернизации систем подачи медицинских газов, включая прокладку внешних сетей для подачи кислорода и обновление внутренних систем кислородоснабжения.

При проведении капитального ремонта были дополнительно обустроены отдельные входы в боксы с улицы. Они необходимы, чтобы избежать контакта между пациентами и предотвратить распространение инфекций.

В обновленное здание доставлена новая мебель, современное медицинское оборудование, и уже на следующей неделе отделение начнет полноценный прием пациентов.

В дальнейшем планируется ремонт фасада здания. Также проводится благоустройство прилегающей территории, включающее озеленение и асфальтирование, с последующей установкой малых архитектурных форм.

Напомним, в мае подрядчик начал ремонтные работы в хирургическом корпусе больницы.

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