Больницу в Прикамье отремонтируют за 550 млн рублей Работы выполнит компания «Спарта» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

УКС Пермского края заключило соглашение с местной компанией «Спарта» на проведение капитального ремонта хирургического блока городской больницы в Соликамске. По информации ведомства, в данный момент происходит освобождение помещений больницы для начала строительных работ.

Ремонт затронет как внутреннее, так и внешнее пространство здания. Внутри планируется модернизация всех инженерных коммуникаций и системы вентиляции, замена оконных блоков и лифтового оборудования. Пройдёт полная реновация и настройка системы снабжения медицинскими газами. Кроме того, подрядчик установит новый вентилируемый фасад, обеспечит теплоизоляцию чердачного пространства, заменит кровлю и приведёт в порядок входные зоны.

На масштабную реконструкцию корпуса выделено более 550 млн руб. из регионального бюджета. Это станет одним из самых крупных капитальных ремонтов в регионе. Также за счёт средств краевого бюджета будет произведена полная замена мебели.

Представители УКС Пермского края отметили, что ведётся подготовка к сдаче инфекционного отделения больницы после завершения капитального ремонта.

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