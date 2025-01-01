В этом году в детских загородных лагерях Прикамья значительно выросла стоимость путёвок Самая высокая цена составила 75 тысяч рублей за смену Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В конце мая в Пермском крае стартовала летняя оздоровительная кампания для детей. «Новый компаньон» проанализировал цены на детских отдых в этом году в различных лагерях региона. Как выяснилось, стоимость путёвок выросла от 7 до 10 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом.

В этом году загородные лагеря предлагают детям смены от семи до 24 дней. Стоимость путёвки — от 10 тыс. до 75 тыс. руб. В прошлом году максимальная цена составила 69,3 тыс. руб.

Самыми дорогими лагерями стали «Сосновый бор» (75 тыс. руб.), «Алмед» (74 тыс. руб.), «Сокол» (74,5 тыс. руб.) и «Сказка» (70 тыс. руб.).

Традиционно дорогие смены в английском лагере «Хилтон» на базе «Усть-Качки» и на базе «Жемчужины» — от 54 тыс. руб. до 69 тыс. руб, в зависимости от смены.

Самый бюджетный вариант — лагерь палаточного типа в Чайковском округе в д. Башенино (ЗДОЛ «Огонёк»). Здесь путёвка на 10 дней стоит 10 781 руб.

По словам руководителей детских лагерей, цена на отдых выросла из-за экономической ситуации и стране и в связи с необходимостью вкладывания средств в развитие инфраструктуры. В частности, в лагере «Новое поколение» цена за год выросла на 10 тыс. руб. Сейчас смена на 14 дней в лагере стоит 47 тыс. руб., а на 18 дней — 63 тыс. руб. В «Оранжевом настроении» за одну путёвку на 14 дней родителям придётся отдать 50 тыс. руб., хотя в в прошлом году путёвки стоили 42,8 тыс. руб.

«Цена путёвки обусловлена экономической ситуацией, которая сложилась на данный момент. Если сделать цену ниже, то это скажется на качестве услуги. В этом году мы принимаем 240 человек: четыре смены по 60 человек», — рассказала директор лагеря «Оранжевое настроение» Олеся Сосновская.

Что касается средней цены на летний отдых ребёнка вне города, то в этом году она составила 57 тыс. руб. Для сравнения: в прошлом году средняя цена была 45 — 46 тыс. руб. за смену.

Как ранее писал «Новый компаньон», объём финансирования летней оздоровительной кампании в этом году для детей из Перми составил 409,3 млн руб. В Пермском крае работают более 1 тыс. лагерей различного формата — от загородных до лагерей дневного пребывания. Всеми формами оздоровления, отдыха и занятости этим летом планируется охватить 296 тыс. детей (78% всех детей школьного возраста), а консолидированный бюджет на эти цели составит 1 млрд 58,6 тыс. руб.

Подробнее о том, как организована в этом году летняя оздоровительная кампания для детей, какие изменения произошли в учреждениях и что нужно знать родителям, отправляя своего ребёнка в лагерь, читайте в нашем материале

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