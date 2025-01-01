Летняя оздоровительная кампания в Прикамье начнётся с 22 мая В регионе откроется более 1 тысячи детских лагерей разных форматов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказал на заседании регионального правительства министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин, с 22 мая начнётся летняя оздоровительная кампания. К открытию на территории региона готовятся более 1 тыс. лагерей различного формата — от загородных до лагерей дневного пребывания.

Всеми формами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 296 тыс. детей (78% всех детей школьного возраста), консолидированный бюджет на эти цели составит 1 млрд 58,6 тыс. руб.

Министр отметил, что на сегодняшний день в регионе существует сеть стационарных детских лагерей: сейчас это 49 баз и 9 круглогодичных лагерей отдыха. В текущем сезоне они смогут принять 8795 детей в смену.

В Прикамье в этом году будет действовать 21 профильный лагерь.

Планируется, что в этом году 16 500 детей из Прикамья смогут отдохнуть за пределами региона. Это Краснодарский край, Крым, спортивные и творческие лагеря в других субъектах РФ.

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