Максим Артамонов Не на всякий кошелёк В Пермском крае выросли цены на летний отдых в детских загородных лагерях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 22 мая в Пермском крае стартовала летняя оздоровительная кампания для организации отдыха детей в лагерях различного типа. Консолидированный бюджет на эти цели составил более 1 млрд 58,6 тыс. руб., что на 70 млн руб. больше, чем в прошлом году. «Новый компаньон» выяснил, как в регионе изменились цены на летний отдых для детей, какие появились нововведения и что нужно знать родителям, отправляя ребёнка в загородный лагерь.

Лагеря труда и отдыха

По данным министра труда и социального развития Пермского края Павла Фокина, в этом сезоне всеми формами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 296 тыс. детей, что составляет 78% всех детей школьного возраста.

Непосредственно в лагерях смогут отдохнуть около 9 тыс. ребят. В Прикамье в этом году будет действовать 21 профильный лагерь и шесть палаточных, а за пределами региона в спортивных и творческих лагерях (Краснодарский край, Республика Крым и другие субъекты РФ) смогут отдохнуть 16,5 тыс. детей.

На территории Прикамья в этом году будут работать более 1 тыс. лагерей различного формата — от загородных до лагерей дневного пребывания при школах. Из всех 49 загородных и санаторных лагерей 14 находятся в Пермском округе.

На рынке труда создано 4 тыс. рабочих мест для поваров, горничных, разнорабочих, медиков и 3 тыс. мест для вожатых, педагогов-организаторов, инструкторов по спорту и помощников вожатых, которые смогут работать этим летом в оздоровительных учреждениях для детей.

Смены и цены

В этом году загородные лагеря, в том числе палаточного типа, предлагают детям смены от семи до 24 дней. Стоимость путёвки — от 10 тыс. до 75 тыс. руб. В прошлом году максимальная цена составила 69,3 тыс. руб.

В топ-3 по дороговизне вошли лагеря «Сосновый бор» (75 тыс. руб.), «Сокол» (74,5 тыс. руб.) и «Сказка» (70 тыс. руб.).

Руководители лагерей, объясняя повышение цен на отдых в своих учреждениях, ссылаются на экономическую ситуацию и необходимость вкладывания средств в развитие инфраструктуры. Например, в популярном детском лагере «Новое поколение» цена за год выросла на 10 тыс. руб., и сейчас смена на 14 дней в лагере стоит 47 тыс. руб., а на 18 дней — 63 тыс. руб. В «Оранжевом настроении» цена за одну путёвку на 14 дней в этом году составляет 50 тыс. руб., а в прошлом — 42,8 тыс. руб.

«Цена путёвки обусловлена экономической ситуацией, которая сложилась на данный момент. Если сделать цену ниже, то это скажется на качестве услуги. Спрос на смены с середины июня и июль стал больше, а в начале июня такой же. В этом году мы принимаем 240 человек: четыре смены по 60 человек», — рассказала директор лагеря «Оранжевое настроение» Олеся Сосновская.

Что касается средней цены на летний отдых ребёнка вне города, то в этом году она составила 57 тыс. руб. Для сравнения: в прошлом году средняя цена была 45—46 тыс. руб. за смену.

Копейка рубль бережёт

В этом году максимальный размер поддержки для санаторных лагерей составил 37 819 руб., для загородных — 27 536 руб., а для профильных и палаточных лагерей — 20 193 руб. и 7546 руб. соответственно.

На поддержку могут рассчитывать нуждаю­щиеся многодетные семьи и семьи, которые находятся в социально опасном положении, дети с инвалидностью и дети-сироты. Новшеством этого года стала поддержка нуждающихся семей действующих участников СВО и семей погибших. Для них зарезервированы места в 18 загородных лагерях.

Подать заявление на получение компенсации можно через МФЦ или портал «Госуслуги» до 15 ноября. Одно из новшеств, введённых в этом году, — увеличение срока подачи документа о том, что ребёнок отдохнул. Это можно сделать в течение года.

Обновили базу

В этом году во всех учреждениях загородного отдыха для детей продолжилось обновление инфраструктуры. Строятся современные площадки и игровые комплексы, возводятся глэмпинги и модернизируются корпуса. В учреждениях строят крытые бассейны и капитально ремонтируют столовые, корпуса и общежития для сотрудников, благоустраивают территорию.

Например, в лагере «Салют» в этом году капитально отремонтировали здание медпункта и заменили уличное освещение, в «Сосновом бору» полностью реконструировали фасады зданий и построили новый зал, а в «Оранжевом настрое­нии» выполнили капремонт здания столовой и построили новый корпус для детей на 42 места.

В «Новом поколении» возвели новую очередь глэмпингов, построили новый спортивный зал и общежитие. В лагере «Восток» прошла реконструкция жилых корпусов, построен корпус для сотрудников и появился крытый бассейн.

Выбор родителей

По данным опроса сервиса SuperJob, в этом летнем сезоне наибольшая доля родителей (34%) планируют, что их дети проведут каникулы дома. Почти треть респондентов (30%) заявили, что отправят детей за город, в деревню или на дачу, и лишь 16% родителей выбрали летние лагеря оздоровительного типа для своих чад.

Отдых на Черноморском побережье предпочли 10% респондентов, а 8% планируют путешествия по России. Отправить детей за рубеж планируют только 2% опрошенных. Их дети поедут в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузию и Азербайджан.

Также 2% родителей из Прикамья предпочли школьные лагеря. Каждый десятый респондент выбрал альтернативные варианты. Например, санатории, туристические походы или посещение родственников. Не определились с местом отдыха для своих детей 9% родителей.

Что нужно знать

По словам руководителя совета Пермского отделения МОО «Содействие детскому отдыху» и директора лагеря «Новое поколение» Валерия Долгих, перед тем как отправить ребёнка в детский лагерь, нужно убедиться, что он соответствует требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора (санитарно-эпидемиологическое заключение), правилам межведомственной приёмки Пермского края и антитеррористической защищённости.

«Только эти документы подтверждают, что учреждение работает в правовом поле и не имеет ограничений на деятельность. Все легально работающие лагеря находятся в реестре на сайте минсоца», — отметил Валерий Долгих.

Он уточнил, что в этом году ко всем детским лагерям появилось новое требование: наличие официального сайта с полной информацией об их инфраструктуре, контактах, правилах нахождения на территории, программе, плане-сетке и форме обратной связи.

Эксперт ПРО МОО «Содействие детскому отдыху» по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Антонина Сорокина отмечает, что в загородный лагерь могут поехать только дети, не имеющие медицинских противопоказаний для нахождения в нём. Перед поездкой ребёнок должен пройти медицинское исследование и получить соответствующую справку. Анализы сдают по направлению от участкового педиатра и только в той медорганизации, где наблюдается ребёнок.

«Если у ребёнка есть аллергическая реакция, то нужно обязательно сказать об этом участковому педиатру. Также должны быть сведения обо всех прививках. Медицинские препараты детям давать не нужно. Их надо передать медработнику лагеря», — добавила Антонина Сорокина.

Эксперты напоминают, что правила посещения родителями каждый детский лагерь устанавливает самостоятельно. Для этого выделены отдельные дни, в которые близкие родственники могут приехать и пообщаться со своим ребёнком.

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