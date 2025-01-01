Житель Прикамья осуждён за незаконное хранение пороха Он не имел оружия и патронов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ординский районный суд Пермского края вынес приговор 68-летнему жителю Уинского округа за незаконное хранение пороха, сообщает краевая прокуратура.

Суд установил, что у мужчины не было разрешения на хранение оружия и патронов, но в его доме была обнаружена банка с 300 гр. пороха. Мужчина также не сдал добровольно взрывчатое вещество в правоохранительные органы.





Суд признал его виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и назначил условный срок на один год с испытательным сроком на шесть месяцев. Мужчине также выписали штраф.





Приговор в законную силу пока не вступил.





Ранее также сообщалось , что в Пермском крае завершилась оперативно-профилактическая операция «Арсенал» по пресечению нелегального оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств. В результате мероприятий из незаконного оборота изъято 76 единиц огнестрельного оружия, 1144 патрона разных калибров и почти 3 кг пороха.

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