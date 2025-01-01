Полиция Прикамья изъяла из незаконного оборота 76 единиц огнестрельного оружия Возбуждено 23 уголовных дела Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю завершилась оперативно-профилактическая операция под кодовым названием «Арсенал». Её целью было пресечение нелегального оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств, а также раскрытие преступлений, связанных с незаконным владением оружием.

В рамках операции полицейские проверили более 1500 владельцев зарегистрированного оружия, свыше 200 ранее осуждённых лиц, состоящих на учёте в органах внутренних дел, и около 4 тыс. автомобилей.

В результате мероприятий из незаконного оборота изъято 76 единиц огнестрельного оружия, 1144 патрона разных калибров и почти 3 кг пороха, сообщает пресс-служба полицейского главка.

Сотрудниками полиции возбуждено 23 уголовных дела по фактам незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ (ст. 222, 222.1 и 223 УК РФ). Также было зафиксировано 21 административное правонарушение.

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