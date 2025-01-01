В Перми произошло ДТП с участием 17-летнего мотоциклиста Юноша госпитализирован Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 3 июня, около 23:00 в микрорайоне Железнодорожный произошла автоавария легкового автомобиля и мотоциклиста. Как выяснилось, водителю мотоцикла было всего 17 лет. Об этом сообщили perm.aif.ru в городском УМВД.

О ДТП рассказали очевидцы. По их словам, после автоаварии молодой человек якобы погиб. Однако в УМВД России по Перми опровергли эту информацию и сообщили подробности инцидента.





В ведомстве уточнили, что авария случилась около дома № 56 на ул. Хабаровской. Примерно в 22:50 со стороны ул. Красноводской двигался автомобиль «Ниссан», за рулём которого был водитель 1970 г. р. Выполняя поворот, мужчина не уступил дорогу мотоциклисту 2008 г. р. Отмечается, что он двигался навстречу легковушке.





«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму, назначено амбулаторное лечение», — отметили в городской полиции.





Ранее также сообщалось, что на развороте к Песьянке, недалеко от Перми, произошло массовое ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и двух автобусов.





В результате на месте аварии погиб 84-летний пассажир «Фольксвагена», водитель и ещё одна пассажирка госпитализированы.

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