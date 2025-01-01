Под Пермью в ДТП с грузовиком, легковушкой и автобусами погиб человек Мужчина скончался до приезда скорой помощи Поделиться Твитнуть

ЧП ДТП Пермь

На развороте к Песьянке, недалеко от Перми, произошло массовое ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и двух автобусов. В результате аварии погиб водитель легковушки, сообщают очевидцы в соцсетях.

Пассажир легкового автомобиля получил травмы. На место инцидента прибыли сотрудники МВД и бригада реанимации. Автобусы не были в движении во время столкновения, они были припаркованы на обочине. Причины произошедшего устанавливаются.





Как уточняет Properm.ru, водитель легкового автомобиля скончался до прибытия скорой помощи. Пострадали также мужчина и женщина, они госпитализированы в состоянии средней и тяжёлой степени.









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