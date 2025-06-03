Стали известны подробности смертельного ДТП с легковушкой, грузовиком и автобусами Поделиться Твитнуть

ГИБДД Перми

Стали известны подробности смертельного ДТП с легковушкой, грузовиком и автобусами. Как рассказали в ГИБДД города, всё случилось 3 июня в 17:39.

По ш. Космонавтов со стороны д. Большое Савино в сторону Перми ехал автомобиль «Фольксваген». Водитель проехал Гамовский тракт и по неустановленной причине выехал на полосу для маршрутного транспорта. Там он наехал на стоящий автобус «Лиаз». Затем легковушку отбросило на двигавшийся в попутном направлении грузовой автомобиль «Хово». От удара последний опрокинулся на проезжую часть и стоящий на полосе для маршрутных транспортных средств автобус «Нефаз».

В результате на месте ДТП погиб 84-летний пассажир «Фольксвагена», водитель и еще одна пассажирка госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего

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