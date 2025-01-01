В Прикамье прощаются с погибшим на СВО гранатомётчиком из Верещагино Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

Во время реабилитации после ранения в зоне СВО 31 мая скончался житель Верещагино Андрей Старков. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Отмечается, что рядовой Старков служил в мотострелковом отделении гранатомётчиком в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.

Андрей Михайлович родился 9 июля 1976 года в Верещагино. Получил образование в школе №121 и Пермском кооперативном техникуме. Трудился на различных предприятиях Верещагино, а также работал вахтовым методом. Увлекался охотой.

Прощание с бойцом проходит сегодня, 4 июня, во Дворце досуга по адресу: Верещагино, ул. Железнодорожная, 16.

Ранее администрация Нытвенского муниципального округа сообщила о гибели в зоне специальной военной операции Александра Старкова. Известно, что военнослужащий был мотострелком. Его тоже хоронят 4 июня.

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