В Прикамье простятся с погибшим на СВО гранатомётчиком Александром Старковым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Нытвенского муниципального округа

Администрация Нытвенского муниципального округа сообщила о гибели в зоне специальной военной операции Александра Старкова, уроженца Пермского края. Власти выразили искренние соболезнования семье и друзьям военнослужащего. «Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с вами», — говорится в информации чиновников.

Известно, что Александр Старков проходил службу в мотострелковых войсках.

Церемония прощания состоится 4 июня с 10:00 в Нытвенском доме культуры (пр. Металлургов, 1а), гражданская панихида начнётся в 11:00.

Ранее власти ЗАТО Звёздный Пермского края сообщили о гибели 47-летнего местного жителя. Сергей Симанов погиб осенью минувшего года. Церемония прощания с военнослужащим состоялась 3 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.